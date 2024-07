A caccia di clienti al porto Fermato taxista abusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Hanno visto la sua auto aggirarsi nei pressi del Terminal Crociere diCorsini. E così gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, nell’ambito di servizi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel comparto taxi, lo hanno. "Documenti", e in pochi secondi è stato chiaro che quel ventenne italiano svolgeva illegalmente l’attività di noleggio con conducente (Ncc). Infatti l’uomo stava guidando un’auto adibita a servizio di Ncc, senza essere in possesso della prescritta licenza. Al momento dell’accertamento il giovane stava accompagnando turisti inglesi al terminal, provenienti da un hotel ravennate. Nei suoi confronti si è proceduto con la contestazione della prevista sanzione pecuniaria con contestuale ritiro della carta di circolazione, ai fini della sospensione, per un periodo dai 2 agli 8 mesi.