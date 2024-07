Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)DEL 27 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE-VELLETRI,-ALBANO EFRASCATI SUBIRANNO CANCELNI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI TRA LA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. ED E’ IN CORSO IL RALLY DICAPITALE, GIUNTO ALLA SUA XII° EDIZIONE, CON IL TRADIZIONALE PERCORSO CHE PARTITO IERI DAL COLOSSEO, FINO A DOMANI 28 LUGLIO INTERESSERA’ LA PROVINCIA DI FROSINONE; LA TAPPA DI OGGI INCLUDE SEI PROVE SPECIALI CON TRANSITO SULLE TRATTE ROCCA DI CAVE-SUBIACO E MONASTERO-JENNE, CON ARRIVO A FIUGGI PREVISTO PER LE 17.