Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 08:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE Roma-VELLETRI, Roma-ALBANO E Roma FRASCATI SUBIRANNO CANCELLazioNI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI TRA LA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. ED E’ IN CORSO IL RALLY DI Roma CAPITALE, GIUNTO ALLA SUA XII° EDIZIONE, CON IL TRADIZIONALE PERCORSO CHE PARTITO IERI DAL COLOSSEO, FINO A DOMANI 28 LUGLIO INTERESSERA’ LA PROVINCIA DI FROSINONE; LA TAPPA DI OGGI INCLUDE SEI PROVE SPECIALI CON TRANSITO SULLE TRATTE ROCCA DI CAVE-SUBIACO E MONASTERO-JENNE, CON ARRIVO A FIUGGI PREVISTO PER LE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 07:30 - GIULLARI DAMIGELLE E CAVALIERI ACCOMPAGNERANNO I VISITATORI ALLA SCOPERTA DEL BORGO MEDIEVALE; A PARTIRE DALLE 15 E FINO ALLE 24 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZETTA SANTA CHIARA E IN ALTRE VIE E PIAZZE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 20:30 - INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARI VIA DEGLI ANNIBALDI E VIA NICOLA SALVI LE CHIUSURE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 07 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO CONTESTUALMENTE È DEVIATA LA LINEA BUS NMB NELLE GIORNATE DI SABATO 27 E DI DOMENICA 28 IL RALLY PROSEGUE SULLE STRADE DEL LAZIO NEL FRUSINATE E SI CONCLUDERÀ A FIUGGI TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SALARIA E DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA ROMA-TARQUINIA SI STA IN CODA DA PALIDORO A MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA QUI CODE A TRATTI DA VIA DELLE GARDENIE A VIA APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA RITARDI PER I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITÀ I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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