Una brutta campagna elettorale democratica nell’America anni Trenta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) "L’estate scivolava verso le convention politiche nazionali”. Sinclair Lewis scrisse la frase nel 1935, in un romanzo intitolato: “Da noi non può succedere”. La dittatura, si intende, come stava capitando in Germania con Adolf Hitler. Era un esorcismo, un atto di fede nella democrazia americana, e nello stesso tempo un accurato studio di come il populismo tende alla cancellazione delle libertà. Non serve un colpo di stato, basta assecondare il malcontento delle persone che non si erano rimesse in sesto dopo la Grande Depressione. Sinclair Lewis aveva già vinto il Nobel (premio non decaduto come adesso, celebrava per la prima volta uno scrittore americano senza considerare la loro letteratura “troppo giovane e immatura”).