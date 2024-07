Turetta il padre del killer di Giulia Cecchettin durante un colloquio in carcere | Hai avuto un momento di debolezza non ti devi dare colpe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “Non sei stato te, non tiperché tu non potevi controllarti”. E ancora: “Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, haiundi. Non sei un terrorista.farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri. Però tilaureare”. Sono alcune delle frasi che Nicolaindirizza al figlio Filippo, inper l’omicidio di, nelche assieme alla madre hail 3 dicembre scorso neldi Verona. La conversazione, intercettata dagli investigatori e all’interno del fascicolo processuale, è stata pubblicata dal settimanale Giallo e riportata oggi dal Corriere della Sera e da L’Arena di Verona.