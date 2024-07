Tragedia in Sardegna 24enne muore in mare | colpito da un malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Un tragico evento si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Porto Pino, una rinomata località balneare nel Sulcis, sulla costa sud-occidentale della. Un giovane di 24 anni è deceduto mentre faceva il bagno, probabilmente a causa di unimprovviso.Leggi anche: “Mi ha molestata”, bufera nella Guardia di Finanza. Ragazza denuncia gli abusi del capitano Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato soccorso immediatamente dai presenti che lo hanno trascinato sulla spiaggia. La chiamata al 118 è partita poco prima delle 13:30 e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il giovane non ha risposto ai tentativi di rianimazione effettuati dall’equipe medicalizzata. Al momento, l’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Le autorità stanno lavorando per notificare i familiari e chiarire le circostanze esatte del decesso.