Scampia Comitato Vele | No agli spot sì a soluzioni realistiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Come ribadiamo dal primo giorno, solo l’autogestione degli abitanti delleha potuto far fronte ai bisogni delle famiglie che stanno dormendo all’università esclusivamente grazie al sostegno dei cittadini e degli artisti, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”. E’ quanto si sottolinea in una nota del. “In questa enorme tragedia – si legge nella nota – in cui hanno perso la vita tre persone e in cui ci sono feriti che dovranno ricevere cure ed assistenze probabilmente a vita, ci chiediamo com’è possibile che le istituzioni non siano riuscite, a distanza di sei giorni, ad organizzare una macchina istituzionale e ad attivare da subito un piano emergenziale adeguato alla situazione”. “Come accade – si sottolinea – da sempre in Italia dinanzi alle grandi tragedie.