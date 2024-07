Sardegna | è morto il 47enne investito sulle strisce pedonali insieme alla famiglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) La moglie e i figli gemelli non sono fortunatamente in pericolo di vita dopo essere stati travolti da una moto elettricaall’uomo che ènel reparto di rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con uno scooter elettrico – ieri notte – tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia. Giovanni Fanni, 47 anni, commercialista cagliaritano, èpoche ore fa in un letto del reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – ieri notte è statoda uno scooter elettrico: i figli gemelli di sei anni e la moglie. Tuttistavano attraversando lequando è accaduto il peggio. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi e, una volta arrivato in ospedale accompagnato da un’ambulanza del 118, l’uomo è entrato in coma.