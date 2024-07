Regionali Ugolini in campo | I cittadini non sono sudditi Mettiamo fine allo status quo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Bologna, 27 luglio 2024 – Elena, candidata civica alla Regione Emilia-Romagna, una volta lei scrisse, citando Aristotele, che “Tutti gli uominiprotesi per natura alla conoscenza”. Cosa dovrebbe conoscere dunque di lei, chi ora non la conosce? E cosa non conosce invece la gente del Pd, che in Emilia governa ininterrottamente? “La mia apertura, la voglia di costruire senza pretese, e la determinazione di considerare i problemi come opportunità. Ho passione per la vita e per i giovani. Sul Pd, ritengo che il governo regionale non rifletta la dedizione che c’è qui e che dirigismo e carrierismo danneggiano il bene pubblico”. Lei si è candidata come civica e ha aperto come prima mossa a tutti, anche alla sinistra. Che poco dopo si è schierata con i partiti per il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.