Quattro autrici per l’estate | dal ‘taccuino’ alle voci degli expat ecco i libri da portare con sé

(Di sabato 27 luglio 2024)perscritti da donne. Poesia, racconti, e un insolito vademecum, un oggetto ibrido da mettere in borsa quando si va al mare. Quest’ultimo si intitola BookSunLover, l’ha scritto la giornalista Isa Grassano ed è uscito in primavera per Giraldi. Un “taccuino per chi ama leggere, viaggiare ed esplorare il mondo attraverso le parole e i luoghi da ricordare”. Le sue pagine sono costellate infatti di schede di lettura dove annotare appunti personali, riflessioni o recensioni estemporanee. Idain vacanza, quelli già letti da rimembrare, i proverbi, le frasi sottolineate e le citazioni fondamentali di. E non mancano gli elenchi delle mete visitabili o visitate, delle attività da svolgere, dei piatti locali sine qua non, dei posti instagrammabili.