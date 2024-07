Pittaluga all’Atletico River

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’AtleticoUrbinelli ha ingaggiato il portiere Mattia, classe 2001 ex Santa Veneranda (passando per Hellas la scorsa stagione). "Con l’esperienza di Giacomo Rossi e la freschezza di Lendri Hyseni – dice la società dell’Atletico– quello dei portieri sarà un reparto di primo ordine". L’attaccante fanese Tommaso Battisti (classe 1996) nell’ultima stagione in serie D con il Fossombrone, si è accordato con il Mezzolara, retrocesso nell’ultima stagione in Eccellenza. Dopo diversi tentativi falliti nelle scorse stagioni, la società sportiva Schieti è riuscita ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Paolo Ricci. "Dotato di una grande tecnica e di un mancino eccezionale – commenta la società – siamo sicuri che sarà un elemento fondamentale per ambire a lottare per la promozione in Seconda categoria".