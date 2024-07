Parigi 2024 mancano uova e pollo | gli atleti protestano e boicottano la mensa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancora polemiche all’interno del villaggio olimpico a. Ieri c’erano state delle lamentele da parte di diverse delegazioni per la scarsa qualità del cibo, lamentele che sono state reiterate anche oggi. Come ha riportato L’Equipe, i britannici sono stati i primi a boicottare la, chiamando uno chef privato “per soddisfare le richieste degli”. In particolare i britannici si sono lamentati per la mancanza di, inoltre la carne servita era troppo cruda. Sodexo Live, che gestisce il ristorante più grande del mondo con 3300 posti a sedere e 40000 servizi al giorno. Altri prodotti, secondo Sodexo, sono stati graditi, come proprio lee ilche però erano presenti in piccola quantità.