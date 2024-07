Olimpiadi l’emozionante esibizione di Celine Dion | il ritorno sul palco dopo la diagnosi della malattia video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024)emozionante di, che ha incantato durante la cerimonia di apertura delledi Parigi 2024. “Sono onorata di essermi esibita stasera e piena di gioia per essere tornata in una delle mie città preferite”, ha scritto in un post su Instagram l’artistal’, la primala, la SindromePersona rigida, avvenuta nel dicembre 2022.emoziona il pubblico dellecon l’Inno all’amoreha cantato Hymne A L’Amour di Edith Piaf in piedi alla baseTorre Eiffel. La cantante canadese indossava un abito scintillante e ornato di perline e si è esibita accanto a un pianoforte sotto la pioggia. La sua emozione era visibile mentre concludeva la canzone, toccando i cuori dei tantissimi che hanno seguito la cerimonia.