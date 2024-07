Nuoto cosa è successo a Ludovico Blu Art Viberti | necessario lo spareggio per la finale olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Le semifinali dei 100 rana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno promosso i migliori sette atleti all’ultimo atto di domani, mentre l’ottavo posto a disposizione verrà deciso tramite unotraBlu Arte Melvin Imoudu. Il cosiddetto “swim-off” si è resoperché l’azzurro ed il tedesco si sono attestati in ottava piazza con lo stesso tempo, 59?38.e Imoudu erano impegnati nella seconda batteria di semi, toccando la piastra d’arrivo in quarta posizione ex aequo e attestandosi di fatto a cavallo della zona qualificazione per laa cinque cerchi. Il testa a testa si svolgerà al termine della sessione serale odierna, con il vincitore dello scontro diretto che festeggerà il pass per l’atto conclusivo dei 100 rana.