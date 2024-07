Meloni a Pechino lunedì il faccia a faccia con Xi | Dialogo strutturato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) È la prima volta in Cina da presidente del Consiglio e la prima visita dopo il mancato rinnovo del memorandum sulla Via della Seta. Giorgiaè atterrata oggi aper una visita ufficiale di quattro giorni, per rinsaldare le relazione bilaterale, lo scambio culturale in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo e affrontare i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina. La premier è arrivata nella capitale cinese con qualche ora di anticipo rispetto al programma, perché ufficialmente la visita inizia domani, con il bilaterale con il primo ministro del Consiglio di Stato Li Qiang. Fari puntati sulprevisto pertra la premier italiana e il presidente cinese Xi Jinping. I due si sono incontrati solo una volta, al G20 di Bali, nel 2022.