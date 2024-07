LIVE Cocciaretto-Shnaider Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | arriva la pioggia Non si giocherà prima delle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Sui campi esterni, compreso il 13, non si– causa14.30. 12.29 Purtroppo a causa dellache si sta abbattendo su, il programma dei match sui campi non centrali del Roland Garros è in ritardo. Al momento non è possibile stabilire quando inizierà il match fra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile didei Giochi Olimpici 2024 di(Francia). Quest’oggi l’azzurra farà il suo debutto in questa rassegna a Cinque Cerchi. La classe 2001 sarà opposta alla russa, che gioca sotto bandiera neutrale. Si parte: chi vince va avanti chi perde lascia il torneo, come nel più classico dei meccanismitici.