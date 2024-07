L’economia circolare Il riuso come stile di vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Con l’impegno di ognuno può veramente cambiare qualcosa. Tematicheil riciclo,e riparazione aiutano. A pensarci bene il risparmio economico va di pari passo con il risparmio ambientale, quindi perché non dargli la giusta attenzione? In occasione della Notte bianca, in piazza Duomo è stato allestito da Confconsumatori e dall’associazione "Liberi dalla plastica" con il contributo di Acqua Life uno stand del progetto "Eco Tour - Ricominci da tRe", nel quale sono stati distribuiti filtri per l’acqua del rubinetto, grazie ad un’iniziativa promossa da 10 associazioni a tutela dei consumatori (Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino) che si propone di educare i cittadini a seguire modelli di economia