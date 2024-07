Irama ferma il concerto per facilitare i soccorsi a un fan colto da malore Poi l’applauso ai medici | Sono loro i veri supereroi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Venerdì 26 luglio, durante il suoa Piazzola sul Brenta, il cantanteha notato un fan che si è accasciato a terra. Senza esitazione, tra la tensione generale,hato la sua esibizione. Alzando le mani, ha bloccato i batteristi e i chitarristi. Poi ha chiesto aidi intervenire per soccorrere il giovane.Leggi anche: Ha undopo il bagno in mare: muore sul bagnasciuga davanti ai turistiaiL’evento non è iniziato nel migliore dei modi.era uno degli ospiti più attesi al Piazzola Live Festival 2024, un evento musicale di grande richiamo. Durante l’esibizione, il cantante ha dovuto interrompere ilper soccorrere il fanda. Le cause del malessere nonancora note. Il caldo e la folla potrebbero aver contribuito.