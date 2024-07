Il Tribunale | minori ucraini da rimpatriare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) I 63 orfanidai 6 ai 17 anni ospiti a Rota Imagna (nella foto), Bedulita e Pontida dal marzo 2022 per sfuggire alla guerra devono tornare in patria. Lo ha stabilito il presidente deldeidi Brescia Cristina Maggia che ha accolto la richiesta di autorizzazione al rimpatrio avanzata dall’Ucraina. Sono stati superati i due scogli che avrebbero potuto frenare il rientro. Il primo legato all’incolumità dei piccoli una volta tornati in patria, tuttora soggetta ai bombardamenti dei russi. Il governo ucraino ha fornito le garanzie richieste e la documentazione sui due luoghi dove verranno destinati gli orfani: una località al confine con la Romania e una a 100 km di distanza dalla zona dove si sono registrati attacchi da parte dell’esercito russo. L’altro riguarda il parere dei piccoli.