Il bilancio di Hippogroup | Colpiti dall’alluvione ma i conti hanno tenuto

(Di sabato 27 luglio 2024) Neppure l’alluvione del maggio 2023 è stata in grado di scalfire idiCesenate, società per azioni che gestisce gli ippodromi di Cesena, Bologna e Roma, e le sale da gioco di Bologna, Modena, Firenze e Cesena (ancora chiusa per l’alluvione, i lavori di ripristino non sono ancora iniziati in attesa della definizione dei risarcimenti assicurativi, definiti i quali si potranno chiedere i risarcimenti allo Stato). Il2023 si è chiuso con un fatturato di 25 milioni di euro contro i quasi 29 milioni del 2022, ma l’utile netto ha avuto un aumento passando da 601mila a 633mila euro. Alcontribuiscono in modo determinante le sovvenzioni del ministero dell’Agricoltura per l’organizzazione e la gestione delle corse al trotto agli ippodromi di Cesena (813.000 euro) e Bologna (1.786.000 euro).