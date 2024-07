Forza Italia D’Agostino riunisce i suoi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAngelo Antonio, commissario provinciale del partito, ha chiamato a raccolta i riferimenti dinella nuova sede di Avellino, inaugurata solo un paio di settimane fa alla presenza dell’onorevole Martusciello e dell’onorevole Rubano. Una prima riunione per analizzare i recenti passaggi elettorali e per avviare il percorso di riorganizzazione del partito si territori in vista del congresso provinciale. Notevole la platea di riferimenti ed amministratori che hanno risposto presente alla chiamata die hanno dato vita ad una discussione ampia e partecipata dalla quale è emersa la comune consapevolezza dei grandi margini di crescita del partito sia in relazione all’evoluzione del quadro nazionale, sia rispetto a quel che si muove sui territori.