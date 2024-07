Dafne Giovani spegne 100 candeline E Maletti le consegna la ’Bonissima’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)re centonon è un traguardo che può passare inosservato. Ai longevi del territorio modenese, in occasione del compimento del centesimo compleanno, il Comunela medaglia della Bonissima con dedica particolare, un modo per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori. Nella mattinata di ieri, a suonare al campanello di, nella casa di Cognento dove vive con la figlia, è stata la vicesindaca e assessora alla Sanità Francesca. Nel giorno del centesimo compleanno di, l’assessora, anche in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha infatti rivolto un augurio speciale eto la medaglia della Bonissima.