Cimas cucina per gli olimpionici italiani

(Di sabato 27 luglio 2024) Le vittorie passano anche dallae per questo il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) si è affidato allaRistorazione, azienda con sede e cuore a Urbania, per gestire tutta la parte legata all’alimentazione della truppa azzurra presente a Casa Italia per le Olimpiadi di Parigi, iniziate ieri. I fratelli Denis e Jacopo Sansuini hanno raccolto le redini dell’azienda dal padre Maurizio e da 20 anni collaborano con il Coni: "È un importante motivo di orgoglio portare le competenze del nostro gruppo al servizio degli atleti olimpici che parteciperanno ai Giochi di Parigi. Siamo nati come azienda famigliare 40 anni fa ad Urbania e ora siamo arrivati fino all’evento sportivo più conosciuto al mondo. Saremo in prima linea per dare agli atleti e a tutto il Club Italia un servizio di ristorazione all’altezza delle Olimpiadi".