Cia a Roma per continuare il dialogo sul cessate il fuoco Israele-Hamas

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 luglio 2024) Domani, in una località riservata di, il capo della Cia e quelli dei servizi segreti di Egitto e Qatar si incontreranno con funzionari omologhi del Mossad e governo israeliano per portare avanti altri dialoghi sulilnella Striscia di Gaza. L’obiettivo con la tregua è favorire la liberazione degli ostaggi — che l’organizzazione terroristicaha rapito durante il macabro attentato che il 7 ottobre ha aperto l’attuale stagione di guerra — e poi, più in generale, permettere con lo stop delle armi di ripristinare le condizioni minime di vita nell’enclave palestinese, sprofondata in questi dieci mesi in una brutale crisi umanitaria.non vede ililcome una via per concludere la guerra, la cui fine — almeno a livello teorico e di narrazione — sarà sancita dal raggiungimento dell’obiettivo: la completa disarticolazione di