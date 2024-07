ATP Kitzbuehel Matteo Berrettini piega Gaston in Finale | 10 titolo in carriera come Panatta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Troppo forte.non si ferma più e, dopo il sigillo posto a Gstaad (Svizzera), il tennista romano ha completato la sua seconda settimana da Dio con il secondoconsecutivo nel massimo circuito internazionale. Sempre sulla terra rossa in altura, stavolta a(Austria), il romano si è imposto nellacontro il francese Hugo(n.91 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Ci ha provato il mancino transalpino a mischiare un po’ le carte con le sue variazioni, ma la potenza e la solidità disi sono rivelati troppo superiori. In questo modo,ha raggiunto Adrianonella classifica dei plurivincitori italiani di tornei a livello ATP (10), secondo solo a Jannik Sinner (14).