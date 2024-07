ATP Atlanta Mattia Bellucci cede ad Arthur Rinderknech in tre set nei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si ferma aidil’avventura dinell’ATP250 di. Sul cemento americano il tennista lombardo è stato sconfitto dal francese(n.64 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-1 in 2 ore e 25 minuti di partita. Dopo aver pareggiato i conti nel computo dei set,ha finito la benzina nel terzo parziale ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Resta per lui un’ottima settimana, che lo proietterà dal prossimo lunedì al n.125 della classifica mondiale, compiendo un balzo in graduatoria notevole. Il francese, da par suo, giocherà in semicontro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.86 del ranking), a sorpresa vittorioso contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.29 ATP) per 7-6 (2) 6-2. Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, le risposte di entrambi iniziano a far male.