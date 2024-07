Virtus Morgan punta a grandi traguardi | Vogliamo vincere e alzare tanti trofei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) In attesa di vedere la nuovain azione, Matthew ‘Matt’è il principale elemento di curiosità in una squadra che ha cambiato quattro stranieri dei sette che componevano il vecchio roster. Il play statunitense è nato a Concord, nel North Caroline il 7 novembre 1977 ed è alto 188 centimetri. Figlio d’arte, il padre Lamont ha giocato in Ncaa a Georgetown insieme a Mutombo e a Mourning, la statura è stato il principale, per non dire unico motivo, per cui non è riuscito a trovare posto in Nba, nonostante una carriera importante nelle giovanili. Il liceo ‘Cox Mix High School’ ne ha ritirato la maglia, ma il fisico e il suo gioco tutto offensivo ancora non convincono e così nel 2015 l’unica chiamata universitaria arriva dalla Cornell Big Red.