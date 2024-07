Umani Ronchi il ministero | | E’ un Marchio Storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), oltre 60 anni di eccellenza e diventadi interesse nazionale. Il riconoscimento è stato ottenuto daldelle imprese e del Made in Italy. La cantina marchigiana si conferma dunque portavoce del vino italiano nel mondo. Tre generazioni che in oltre 60 anni hanno trasformato una piccola azienda vinicola nel cuore dei Castelli di Jesi in una realtà enologica divenuta punto di riferimento nel panorama italiano ed internazionale. Un percorso scandito dalla capacità di unire passato e futuro, tradizione e innovazione con concretezza e continuità, che ha portato, cantina con sede principale a Osimo, ad ottenere l’ingresso ufficiale nello speciale Registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito proprio daldi Francesco Lollobrigida.