Temptation Island 11 Raul e Martina un mese dopo | ecco se la coppia è tornata insieme o si è lasciata definitivamente

(Di venerdì 26 luglio 2024)Dimitras eDe Ioannon sono usciti separati da. Poco fa è stato pubblicato un video su Witty tv nel quale abbiamo scoperto la loro situazioneundal loro ultimo falò di confronto. E’ entrato per primo, che ha raccontato la sue esperienza: Finito il falò avevo un mix di emozioni forti, piangevo, non mi succede spesso, avevo la testa che mi frullava in tutte le direzioni. Tornato a casa mi è mancata ed è stato strano tornare e non averla. Puoi essere deluso da una persona tantissimo, ma non elimini il sentimento così. Lei entra nel programma dicendo che io sono il geloso, che la presso, ma nel programma penso che è uscito che non ero io il problema e non era così grave. Ho avuto rabbia, forse non puntavamo agli stessi obiettivi. Io ero ad un altro livello della relazione. Lei la facevo più brillante non mi è piaciuto come si è posta.