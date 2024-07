Tau Altopascio cresce l’attesa per girone e avversarie | le ipotesi sul tavolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mentre la squadra si allena gli ordini di mister Venturi, sono due le curiosità dei tifosi del Tau, alla vigilia della terza stagione in serie D, avvio del campionato domenica 8 settembre, con antipasto della Coppa Italia dal 25 agosto. Una riguarda ovviamente il mercato, visto che il club deve completare l’organico. L’altra è ilin cui sarà inserita la formazione del presidente Semplicioni. Ieri vi abbiamo presentato una delleche circola in questi giorni, con le toscane vicine al mare inserite nel raggruppamento tosco-ligure, con qualche compagine del basso Piemonte. Sarebbe una novità assoluta. Ma il Dipartimento Interregionale (che a giorni varerà i vari tornei visto che in questa estate non vi sono ricorsi pendenti davanti ai vari Tar italiani) potrebbe anche decidere di reinserire le toscane tutte nelE, con le umbre e forse un paio di laziali.