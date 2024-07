Serie D squadra al lavoro e mercato aperto Fossombrone inizia l’avventura Caccia agli under competitivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilcalcio è di nuovo in pista. "Abbiamoto la preparazione e ci alleneremo tutti i giorni con qualche doppia seduta da qui a ferragosto – spiega l’allenatore Michele Fucili – con alcune amichevoli già programmate. Al momento con l’ultimo acquisto di Nigel Kyeremateng il reparto offensivo è a posto e quindi abbiamo chiuso ildegli over e abbiamo deciso di fermarci qua. Vogliamo migliorare il parcoperché anche numericamente abbiamo perso diversi ragazzi. Se da una parte c’è il vanto di averli valorizzati, dall’altra c’è il rimpianto perché erano giovani di valore. Ne cercheremo almeno uno per reparto, poi la rosa sarà al completo. Sono contento dei nuovi arrivati, gli over si conoscono, meno glidi cui cercheremo di capirne le caratteristiche, l’integrazione dei giovani è importantissima".