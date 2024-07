Segreti di famiglia anticipazioni del 28 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di venerdì 26 luglio 2024)didel 28La nuova serie turca “di” (Yarg?), in onda su Canale 5, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domenica 28andrà in onda un episodio ricco di colpi di scena. Ecco un’anticipazione di ciò che accadrà. Ricordo che la serie turca è disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity.didel 28Zafer è sconvolto dalla notizia della scarcerazione di Cinar. Gul lo minaccia, dichiarando che non lo considererà più suo marito se non prenderà provvedimenti. Di conseguenza, Zafer decide di vendicarsi del giovane, nascondendo la sua intenzione allacon il pretesto di un viaggio di lavoro.