Scarpe da spiaggia | quali scegliere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024) Inle calzature sono una parte integrante del nostro look, anche se a volte non ci prestiamo attenzione: ecco una serie di alternative per essere eleganti e chic anche sulla sabbia! Calzature da: che caratteristiche devono avere I materiali La sabbia, di qualunque tipo sia, da quella più a ciottoli a quella più sottile, può graffiare e rovinare i materiali delicati. Ecco perché quando si tratta di calzature da piaggia è bene orientarsi su materiali che non risentano particolarmente di questo tipo di usura. Inoltre, può capitare che lesi bagnino: devono quindi essere in un materiale che sia veloce ad asciugare, ma anche che non faccia scivolare. Rafia e tela, ma anche la gomma, sono perfetti perché hanno tutti questi requisiti. I modelli A mio avviso, la comodità è fondamentale: sulla sabbia, meglio evitare zeppe e plateau, anche se in tessuto naturale.