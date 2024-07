Quanti partecipanti avrà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024? Spedizione mai così numerosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Due i ritocchi successivi all’8 luglio, data dell’annuncio delladelper i Giochi Olimpici di: nel volley femminile l’infortunata Alice Degradi è stata sostituita da Loveth Oghosasere Omoruyi, mentre nel tennis maschile è arrivato il forfait per tonsillite di Jannik Sinner. La composizione numerica della delegazione delper leestive è scesa di una unità, ma è comunque da record: saranno dunque 402 gli atleti, riserve incluse, che saranno in gara ai Giochi, dei quali 208 uomini e 194 donne. Battuti due primati di Tokyo 2020: in Giappone nel complesso gli azzurri erano 384, ma anche la rappresentanza femminile era minore rispetto a quella di, con 187 unità. Anche il comparto maschile segna un lieve incremento rispetto all’ultima edizione, quando ci si fermò a quota 197, ma non si tratta di un record.