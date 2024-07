Prepariamoci alla Guerra Mondiale | l’allarme di Sir Roly Walker

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Negli ultimi giorni, le dichiarazioni del nuovo capo dell’esercito britannico, Sir, hanno suscitato notevole preoccupazione e acceso dibattiti a livello internazionale. Ecco le sue parole che hanno creato scompiglio nell’opinione pubblica. Sirha infatti affermato che il Regno Unito deve prepararsi a una possibileentro il 2027, un’affermazione che ha messo in allerta non solo il pubblico britannico, ma anche le comunità globali. L’rme di Sir: siamo davvero vicini a una?, foto Screenshot – VelvetMagLe dichiarazioni di Sirsono arrivate in un momento di crescenti tensioni globali. Le relazioni internazionali, infatti, sono ad alto rischio e la situazione è molto delicata. Prima lain Ucraina, poi quella in Medio Oriente.