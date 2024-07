Perché il payback è un colpo mortale per l’intero comparto Il commento di Bottino Acoi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) La sentenza della Corte costituzionale suldispositivi medici la rispettiamo, come rispettiamo ogni parere di un organo dello Stato, ma non possiamo condividerla. L’, principale associazione dei chirurghi ospedalieri in Italia, è dal dicembre 2022 che attraverso appuntamenti pubblici, confronti con le istituzioni, campagne di sensibilizzazione sta denunciando le possibili conseguenze di una norma che rischia di essere unperproduttivo di dispositivi medici e che avrà, ovviamente, pesantissime ripercussioni sul nostro Servizio sanitario nazionale, sulla qualità del lavoro dei chirurghi italiani e, certamente, sulla cosa per noi più importante, la buona salute dei nostri pazienti. Sì, i nostri pazienti: le loro vite vengono salvate dal gioco di squadra fatto da istituzioni lungimiranti, aziende innovative, chirurghi nelle sale operatorie.