Parigi 2024 la sindaca Hidalgo | Sabotaggio non avrà impatto su cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Ildella linea dell’alta velocità francese nonsulladi inaugurazione dei Giochi Olimpici perché non ha conseguenze sulla rete di trasporti nell’ambito della regione Ile de France“. Lo ha assicurato ladi, Anna, in dichiarazioni ai media iberici riprese da Tve.ha definito inaccettabile l’attacco, ma si è detta fiduciosa: “Le persone che dovranno partecipare all’inaugurazione troveranno un altro modo di raggiungere l’area olimpica.è una città cosmopolita, che fa della diversità e della cultura la sua ricchezza. Il clima per il grande evento sportivo è di grande attesa: venite ai Giochi col cuore di bambini e lasciatevi trasportare dalla meraviglia“., la: “nonsu” SportFace.