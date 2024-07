Parigi 2024 | Bolt non sarà uno dei tedofori alla cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo la recente operazione per la rottura del tendine d’Achille, la leggenda della velocità e dello sport giamaicano Usainnon parteciperà questa seradi apertura delle Olimpiadi di. Esattamente un anno fa, lo sprinter presentòVille Lumiere la torcia olimpica sulla Senna in compagnia del presidente del Ocog Tony Estanguet epresenza del presidente del Cio Thomas Bach. Secondo alcune voci, il primatista mondiale dei 100 e 200 metri avrebbe dovuto avere un ruolo importante come tedoforo. In ogni caso, secondo quanto scrive l’Equipe, nonlui ad accendere il calderone perché l’otto volte campione olimpico parteciperàdi apertura da casa sua in Giamaica, a causa della rottura del tendine d’Achille, il 10 giugno a Stamford Bridge durante una partita di calcio di beneficenza.