Olimpiadi l’allenatrice del Canada femminile di calcio sospesa per spionaggio Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) In questi giorni ha fatto molto discutere la spy story legata ai droni mandati dalla nazionaledidelper spiare gli allenamenti della Nuova Zelanda. Il Comitato Olimpico Canadese ha sospesodella squadra. Ne parla il: “Il Comitato olimpico canadese (Coc) ha sospesodella nazionalediBev Priestman per il resto dei Giochi di Parigi, a seguito di un presunto scandalo ditramite droni . In una nota diffusa venerdì mattina, il Coc ha affermato che l’allenatore assistente Andy Spence guiderà le vincitrici della medaglia d’oro in carica per il resto del torneo. Il ritiro delè stato gettato nel caos questa settimana dopo che due membri dello staff della squadra sono stati spediti a casa per aver presumibilmente utilizzato un drone per spiare un allenamento in Nuova Zelanda .