Novellara celebra l’Anguria In centro la festa tradizionale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilstorico disi prepara are uno dei suoi prodotti tipici di stagione: la cocomera. Con la"Miss Anguria", da stasera fino a domenica, si rinnova un evento giunto alla sua ventesima edizione. Stasera la musica di "Ellen River and her band", la sfilata di un gruppo folkloristico ciclisti con biciclette d’epoca, spazi dedicati alla famiglia con i giochi di una volta e "C’era una volta un piede". Domani sera torna l’attesa gara del peso e del grado zuccherino delle angurie, che coinvolte numerose aziende agricole della zona e non solo. E poi le canzoni americane, ma tradotte in dialetto, del progetto artistico dei reggiani Riccardo e Leonardo Sgavetti. Domenica sera il concerto degli Spingi Gonzales, le fiabe animate e lo spettacolo Happiness.