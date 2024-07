Napoli ceduto Lindstrom all’Everton

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Jespersaluta ile lascia la Serie A. Il calciatore danese infatti è statoufficialmente, come reso noto dal comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito. Un’unica stagione in maglia azzurra del danese, senza lasciare il segno. L’Everton acquista il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale deldella cessione di. “La SSCufficializza la cessione di Jespercon la formula del prestito con diritto di riscatto da parte del Club inglese”. Fantacalcio.it per Adnkronosseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .