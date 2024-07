Musetti-Cerundolo in tv | data orario canale e diretta streaming finale Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Franciscose la vedrà contro Lorenzonelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città croata. Il tennista azzurro prosegue il suo splendido periodo di forma e, dopo lo show nella stagione su erba con l’apice a Wimbledon dove ha raggiunto la semi, va a caccia di un titolo da Napoli 2022. Un compito ampiamente alla portata nonostante dall’altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso come l’argentino, capace di estromettere dopo Sonego anche il numero uno del seeding Rublev.ha vinto entrambi i precedenti, l’ultimo ad Amburgo nel 2022, torneo che poi vinse. Per il carrarino c’è in palio anche il best ranking: in caso di vittoria, tornerebbe infatti al numero 15, suo miglior risultato di sempre.