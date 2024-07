Mobilitazione per i figli di Lorena Già raccolti più di 5mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una tragedia che ha scosso Santarcangelo. E che ha dato il via in città a una vera e propria, coinvolgendo cittadini e associazioni. Ammonta già a oltrela somma raccolta per aiutare idiVezzosi, la 53enne uccisa il 4 luglio dall’ex marito Stefano Del Re, che poi – poche ore dopo – si è tolto la vita buttandosi con l’auto (congià morta al suo fianco) nel fiume Po a Casalmaggiore, la cittadina della provincia di Cremona di cui entrambi erano originari. La colletta per sostenere i duedella coppia, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 14 anni, è stata lanciata dal Comune di Santarcangelo pochi giorni dopo la tragedia. E dopo la serata del 17 luglio in ricordo die contro la violenza sulle donne, che ha radunato in piazza Ganganelli oltre 300 persone, le donazioni si sono moltiplicate.