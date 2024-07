La zuppa inglese? È anche carlofortina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Avete mai fatto la spesa lontano da casa? Magari in vacanza per riempire la dispensa della villetta affittata sul mare o per comprare il bagnoschiuma che, come sempre, è rimasto dimenticato sullo scaffale del bagno mentre preparavate la valigia? Un’incursione al market in un posto a caso di una località a caso, vi racconterà molto di quel luogo, delle sue abitudini, delle sue tradizioni edel tipo di turismo che attrae. Prendete, ad esempio, l’isola di San Pietro e Carloforte, un’isola nell’isola, un territorio di appena cinquanta metri quadrati così pieno di incroci culturali da essere rimasta qualcosa di unico e quasi separato rispetto al resto della Sardegna.