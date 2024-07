La risposta di Jennifer Aniston alla frase di Vance sulle donne senza figli gattare infelici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il senatore JD, repubblicano al fianco di Donald Trump nella corsapresidenza USA, aveva definito lecome “della propria vita” in un’intervista del 2021 con Tucker Carlson, all’epoca conduttore di Fox News, affermazione a cuiha deciso di rispondere. Il video dell’intervista a JDha fatto il giro del web, in questi giorni, e l’attriceha voluto rispondere direttamente al senatore con una storia sul suo profilo Intagram in cui riportava l’intervista: “Prego che suaa sia abbastanza fortunata da averesuoi un giorno”, ha scritto, rivolgendosi direttamente a. “Spero che non avrà bisogno di ricorrerefecondazione in vitro come seconda opzione, perché state cecando di toglierle anche quella”.