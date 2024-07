Ingresso e droga gratuiti Dj nel mirino per un post

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Sto tornando dal Cammino di Santiago di corsa per voi. Giovedì sera vi aspetto in piazza di Seano per fare casino insieme.. Accorrete". Firmato Gian Filippo Morganti, in arte Pippo Dj, protagonista ieri sera a Seano, in piazza Iv Novembre, di un nuovo appuntamento del programma "Estate a Carmignano 2024". Il messaggio pubblicato qualche giorno fa sul proprio profilo Facebook dall’artista, ospite da anni in diversi locali soprattutto del territorio pistoiese, ha scatenato le reazioni dell’opposizione a Carmignano anche perché sotto il testo c’era la foto della locandina dell’evento, dove compare il simbolo del Comune di Carmignano (che patrocina l’iniziativa).