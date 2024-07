Il mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) SASSUOLO Il Sassuolo tiene d’occhio Lucchesi, difensore classe 2003 rientrato alla Fiorentina dopo una stagione a Terni, profilo possibile per rinforzare una difesa sempre più vicina a perdere Erlic – in diversi in corsa, pare, per il centrale croato – ma prende tempo. L’antifona di casa neroverde è nota (‘un’uscita e un ‘entrata’) e tanto basta a tenere in stanbyche sonnecchia: la squadra c’è, e a quella si sta, non senza studiare quanto si muove e si muoverà attorno a possibili obiettivi, da arruolare tuttavia solo in caso di partenze. Con uno scenario del genere, tanto vale disporsi a paziente attesa e vede che traiettorie prende quello che oggi è l’unicopossibile per il Sassuolo, ovvero le cessioni.