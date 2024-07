Giorgia Meloni ritira una querela per diffamazione a Domani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) La presidente del Consigliohato unapernei confronti di, il giornale oggi diretto da Emiliano Fittipaldi. A farlo sapere è proprio il quotidiano, che racconta che l’azione giudiziaria era stata avviata dopo un pezzo di Fittipaldi del 2021 sugli appalti delle mascherine per Covid-19. Nell’inchiesta si citava in un passaggio proprio. L’allora leader di Fratelli d’Italia era stata contattata da Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda. Voleva sapere come dare disponibilità al commissario all’emergenza per forniture di materiali sanitari, come appunto le mascherine. A quel punto, secondo la ricostruzione del quotidiano,aveva telefonato a Domenico Arcuri e aveva ricevuto un indirizzo mail presso il quale accreditarsi.