Domani e domenica il torneo Renatoé in campo gli amatori Basket giovane ricorda Scrocco

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’associazione "Renatoè" Odv, a 17 anni dal primoorganizzato nel luglio 2007, si ritroverà anche questa estate,, nei campi delin viale Trieste a Pesaro per un’altra due giorni di sport, divertimento e soprattutto solidarietà. L’evento (foto), opportunità per tutti gli amici di Renatodi potersi ritrovare nel suo ricordo, è diventato nel tempo un’aspettativa per i grandi e i piccoli atleti che hanno sempre partecipato ale che, con il loro aiuto, hanno permesso all’associazione di raggiungere grandi traguardi neldella solidarietà. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente presso la struttura delfino a venerdì 26 luglio dalle ore 18,30 alle 19,30 o scaricando il modulo sul sito ufficiale www.renatoe.it/iscrizione--di-e inviandolo alla mail [email protected] l. d.