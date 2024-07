Dal campo Ultime fatiche in Alto Adige Oggi il test contro lo Spezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si avvicina il ritorno a casa per l’Empoli, che ieri ha disputato l’ultima doppia seduta giornaliera di allenamenti inprima dell’amichevole odiernaloalle 15 a Naz-Sciaves. La partita si disputerà a porte chiuse a causa della conformazione dell’impianto del comune vicino a Bressanone, ma sarà visibile in streaming sul canale Youtube dell’Empoli. Per l’occasione mister D’Aversa dovrebbe concedere minutaggio sempre piùa chi in questo momento nella suaa forma l’undici ideale. Tra i pali, visto l’infortunio Perisan (assente anche ieri come Ebuehi e Nabian, che sono rimasti a Empoli) ci sarà ancora una volta Vasquez con Donati e Pezzella sulle fasce (spazio poi anche a Stojanovic e Cacace) mentre al centro si alterneranno Walukiewiz, Viti, Ismajli, Guarino e Goglichidze con i primi due favoriti a partire dall’inizio.