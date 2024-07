Che le Olimpiadi della moda abbiano inizio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mancano una manciata di ore alla cerimonia di apertura delledi Parigi 2024. Un evento storico per la capitale francese che torna a ospitare i Giochi dopo 100 anni esatti. E un’occasione imperdibile per i brand che si trovano nella posizione unica di presentare i propri prodotti di fronte a un pubblico veramente globale. Già ribattezzate le «» per il coinvolgimento di LVMH, sono tante le maison che hanno scelto di “partecipare” ai Giochi, chi creando le divise ufficialidelle squadre e chi lanciando partnership e collaborazioni speciali. È il caso di Ciak Roncato, brand italiano leader nel settorepelletteria e degli accessori che per la nuova campagna primavera estate 2024 ha scelto come protagonisti la maratoneta Sofiia YaremchuK e il nuotatore — già oro olimpico a Rio 2026 — Lorenzo Zazzeri.